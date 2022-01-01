Анна Саливанчук в черном топе и лосинах продемонстрировала результаты своих тренировок, ради которых даже в Новый год ходит в спортзал.

Анна Саливанчук является популярной украинской исполнительницей,которая известна ролями в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою" и в фильмах "Свингеры", а также другими образами, сообщает Politeka.net. Перед новым годом актриса решила показать, что не меняла планы даже несмотря на занятость.

Не так давно Анна рассказывала, что возобновила тренировки в зале, а также занятия по гимнастике, чтобы вернуть свою пластичность. После вторых родов ей стало заметно тяжелее садиться на шпагаты и проблемно добиться еще одного шпагата, но она не желает сдаваться.

«Вот я после тренировочки. Освобождаем место для оливье и готовимся» - пишет Саливанчук под коротким роликом.

Как можно заметить, Анна после смены прически чувствует себя более уверенно и с удовольствием хвастается формами.

Как известно, актриса выставляет в социальные сети много разных видео, рассказывает о жизни, делится воспоминаниями из прошлого и любит поучать украинцев. Обычно Саливанчук говорит об успехе и том, как добиться хорошего настроения.

Ранее перед наступлением нового года артистка решила напомнить, как она выглядела в раннем детстве, ходила на утренники и какие роли ей нравилось примерять на себя.

«Циганочка! А тут я лисичка-сестричка!» - пишет Саливанчук.

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