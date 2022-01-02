Как пишет Politeka.net, известная певица, актриса и владелица косметического бренда - 52-летняя Дженнифер Лопес решила оригинально подвести итоги года и показала целую подборку кадров, которые делала на протяжении всего периода.
«Повторная загрузка… #HappyNewYear 🎇» - пишет под кадрами Лопес.
В насыщенном событиями ролике можно заметить, что Лопес провела год очень насыщенно – много ездила, отдыхала на пляже с детьми, возобновила отношения с Аффлеком, снялась в новых фильмах и успела дать несколько крупных концертов.
В сети поддержали артистку: «Love u Jen - с новым годом 😍; Самого счастливого нового года, Шикарная Джен; С новым годом! ♥ ️; С Новым годом красавица ♥ ️; С новым годом 🎉 единственная артистка; С новым годом красивый ангел; Мой Бог! Лучшее резюме №2021!; Она затащила туда Бена ??; Счастливого 2022 года, дорогая Дженнифер🤍⭐️; С Новым годом😍; Woooowww этот богатый ребенок; В ожидании сегодняшней ночи».
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Мы писали, своеобразной визитной карточкой Лопес стали наряды с определенными пикантными деталями. Это может быть фатин поверх тела, сеточка с блестками и едва прикрывающие лишнее крупные камни, пышные наряды с глубокими декольте или короткие платья с едва заметными бретельками.
Причем Дженнифер нравится выглядеть ярче остальных с молодых лет. Как видно в специальной подборке, розовый цвет артистка любит уже очень давно и периодически появляется в платьях насыщенного оттенка на красных дорожках.
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