Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова, с которым у них есть два сына - 4-летний Иван и 4-месячный Даниил.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Катя Осадчая после празднования Нового года со своим мужем Юрием Горбуновым и сыновьями отправилась в горы. Ведущая решила поделиться кадрами с отдыха в горах, где показывает себя счастливой.
"1 января в горах. Хорошее начало", — поделилась Катя Осадчая.
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Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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