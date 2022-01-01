Катя Осадчая вместе с мужем Юрией Горбуновым нередко показывает в Инстаграм, как хорошо проводит время и как веселится вместе с ним перед съемками.

Катя Осадчая вместе с мужем, Юрием Горбуновым, часто появляется на публике в роскошных образах и впечатляет талантами на съемках. Телеведущие вместе воспитывают двоих детей, причем нередко их называют образцовой парой украинского шоу-бизнеса, сообщает Politeka.net.

Артисты не рассказывают о ссорах или скандалах, предпочитая демонстрировать мирные будни дома, отдых и шутят с друзьями. Соседями и близкими друзьями артистов являются Потап и Настя Каменских. Нередко вместе с ними они появляются на разных шоу.

В этот раз Горбунов и Осадчая показали, как милуются друг с другом перед съемками очередных новогодних шоу. Перед начало работы пара успела показать и свои образы, и насладилась обществом друг друга.

"Начинаем!" - пишет под кадрами Осадчая.

Как можно заметить, пара нередко показывает, как проводит семейный отдых. Ранее они решили добавить праздника, установив красиво украшенную елочку. Катя Осадчая опубликовала кадры в своих сторис Инстаграм.

Елка была декорирована деревянными игрушками, прозрачными шариками, искусственными шишками, и многим другим. А желтые огоньки завораживали своим миганием.

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