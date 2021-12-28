Телеведущая устроила оригинальную примерку нарядов, чтобы выбрать лучшее платье, в котором она сможет встретить Новый год в этот раз - мнение поклонников сразу разделилось.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая на каждом премьерном вечере, интервью или шоу блистает в разных нарядах и старается не повторять образы. Причем предпочитает, как правило, Катерина исключительно платья макси-длины и с одним и тем же акцентом.

В этот раз телеведущая заинтересовала сразу несколькими нарядами, которые примерила перед зеркалом. Сделала это звезда для того, чтобы выбрать уже наряд, в котором будет встречать Новый Год.

«Вы уже выбрали новогоднюю одежду? На каком остановились цвет, длина? 😅» - пишет Катерина под соблазнительными кадрами.

Поклонники принялись голосовать:

«Первое 👍🔥; Белое платье😍; Остановилась на том, чтобы не жрать) больше стройной Кати, прогоняет лишний аппетит 😍; Красавица🔥;Первый образ очень нежный! 😍; Первое🔥; Первое или белое)); Белое платье – the best! ); Белое!❤️; Первая😍; Какая вы красивая, красавица❤; Третье платье, Вам оно очень подходит👍; Белое платье; Вы в нем похожи на Принцессу👸 Такие нежные, изящные, настоящая Фея🧚; Мне бы ее проблемы».

Ранее перед камерой Осадчая появилась в стильном белоснежном костюме с бахромой на одном рукаве, на ней также перчатки и модная шляпка в тон.

Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды после родов. Надо сказать, то в этом образе Осадчая едва не затмила Снежную королеву Олю Полякову, с которой встретилась на премьерном вечере.

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