Екатерина Никитина родилась в обычной семье Кременчуге, пишет Politeka.net. С детства она занималась танцами, и уже в 17 лет начала преподавать малышам танцы. Также красотка давно в КВН, с которого ей и удалось попасть в "Женский Квартал".
С ростом популярности у артистки стала увеличиваться аудитория в Инстаграм. На страницу звезды уже сейчас подписаны 54 тысячи пользователей Сети.
В одном из последних постов Екатерина Никитина показала, как отдохнула в компании подруги на Новый Год. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Девушки танцевали в черных платьях возле елки.
"Это будет новая история🪄2022🤞🏻", - подписала кадры Екатерина Никитина.
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За час публикация собрала почти 1000 просмотров и не много комментариев.
"Красотки 🔥", "Эти движения 🔥😎", "С Новым Годом вас красотки ❤️❤️🌹 вы невероятны ❤️🌹", - написали пользователи Сети.
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