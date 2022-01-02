Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как отметила новый год в приятной компании подруги - красотки плясали в черных платьях.

Екатерина Никитина родилась в обычной семье Кременчуге, пишет Politeka.net. С детства она занималась танцами, и уже в 17 лет начала преподавать малышам танцы. Также красотка давно в КВН, с которого ей и удалось попасть в "Женский Квартал".

С ростом популярности у артистки стала увеличиваться аудитория в Инстаграм. На страницу звезды уже сейчас подписаны 54 тысячи пользователей Сети.

В одном из последних постов Екатерина Никитина показала, как отдохнула в компании подруги на Новый Год. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Девушки танцевали в черных платьях возле елки.

"Это будет новая история🪄2022🤞🏻", - подписала кадры Екатерина Никитина.

За час публикация собрала почти 1000 просмотров и не много комментариев.

"Красотки 🔥", "Эти движения 🔥😎", "С Новым Годом вас красотки ❤️❤️🌹 вы невероятны ❤️🌹", - написали пользователи Сети.

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