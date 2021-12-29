Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также юмористка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина Никитина занимается спортом, и обучает этому других.

Так, на этот раз юмористка опубликовала новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Никитина показала, как прошел корпоратив "Квартал 95", где сделала фото с Евгением Кошевым и Юрием Ткачем.

"ЭТО БЫЛ ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!!🔥



Квартал 95 - моя вторая семья!🥰

Спасибо Вселенной, что я с ВАМИ❤️🙏🏻



Вы стали такими родными, такими близкими, что я уже не представляю свою жизнь без Вас🤷🏼‍♀️🥺



Спасибо всем за поддержку и за слова которые говорите!

Очень ЦЕНЮ этот период в своей ЖИЗНИ!", — поделилась Катя Никитина.

Также, на корпоративе Катя Никитина засветилась с победителем "Холостячки" Александром Эллертом.

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