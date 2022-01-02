Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
В прошлом году Трегубова приняла участие в популярном шоу «Маска», выступив в костюме огромного Робота. Ведущая поделилась видео с одним из своих номеров.
Пока Трегубова на сцене исполняла зажигательную песню, одна из звездных детективов шоу – Оля Полякова – не смогла удержаться и устроила в зале танцы.
Выступление Робота впечатлило не только зрителей и детективов, но и ведущего Владимира Остапчука, который в конце не сдержал восхищенного крика «Вау».
«Настроение начала года такое. Мой робот. И его версия No roots на шоу «Маска», - подписала кадры Трегубова.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Жена ведущего "Холостяка" Решетника в маленьком платье зажгла в новогоднюю ночь: "Эталон женственности"
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук в купальнике показала последствия развлечений: "Ну и синяк..."
Dzidzio, Лесю Никитюк, Санину и других сразил наряд Тины Кароль с глубоким вырезом: "Ничего себе"
Не стало народной артистки, коллеги не находят себе места: "Выражаем соболезнования"
Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«С Новым годом. Ты такая талантливая», «Класс», «Выступление бомбезное», «очень крутое выступление», «С Новым Годом!!! Новых возможностей и успеха в 2022-ом!!! Пусть он будет особенно прекрасным», - пишут люди.
Напомним, Полякова оконфузилась в "Маске", не узнав свою подругу: кто прятался в костюме Робота.
Как сообщала Politeka, в шоу "Маска" рассекретили сразу три звезды: кто покинул эфиры в шаге от финала.
Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула "вишенками" в элегантном белом платье.