Известная украинская телеведущая Даша Трегубова начала новый год с пересмотра своего зажигательного выступления на шоу «Маска» в костюме Робота.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В прошлом году Трегубова приняла участие в популярном шоу «Маска», выступив в костюме огромного Робота. Ведущая поделилась видео с одним из своих номеров.

Пока Трегубова на сцене исполняла зажигательную песню, одна из звездных детективов шоу – Оля Полякова – не смогла удержаться и устроила в зале танцы.

Выступление Робота впечатлило не только зрителей и детективов, но и ведущего Владимира Остапчука, который в конце не сдержал восхищенного крика «Вау».

«Настроение начала года такое. Мой робот. И его версия No roots на шоу «Маска», - подписала кадры Трегубова.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«С Новым годом. Ты такая талантливая», «Класс», «Выступление бомбезное», «очень крутое выступление», «С Новым Годом!!! Новых возможностей и успеха в 2022-ом!!! Пусть он будет особенно прекрасным», - пишут люди.

Напомним, Полякова оконфузилась в "Маске", не узнав свою подругу: кто прятался в костюме Робота.

Как сообщала Politeka, в шоу "Маска" рассекретили сразу три звезды: кто покинул эфиры в шаге от финала.

Также Politeka писала, что Трегубова из "Х-Фактора" сверкнула "вишенками" в элегантном белом платье.