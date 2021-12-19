9 эфир детективного шоу "Маска" был напряженным и драматичным, ведь в полуфинале раскрыть свои личности должны были сразу три маски.

Как сообщает Politeka.net, вечером 18 декабря показали 9 выпуск "Маски" на телеканале "Украина". Миллионы зрителей, затаив дыхание, ожидали объявления финалистов 2 сезона - ими стали 3 сильнейшие маски.



За место в финале шоу боролись шесть полуфиналистов. Героев разделили по парам, и после выступлений каждой из них, рассекречивали одного героя.

В первой дуэли полуфинала сошлись Робот и Мухомор. Первым выступил Робот, исполнив песню певицы Kaoma — Lambada, закружив в танце звездных детективов и весь зал.

Мухомор во время своего выступления признался в любви Оле Поляковой и даже принес ей цветы. А детективы откинули все свои предыдущие догадки относительно этого персонажа.

Во время голосования зрители шоу "Маска" отдали больше голосов Мухомору, а Робот снял свою маску. Под маской Робота скрывалась актриса Даша Трегубова. Это разоблачение стало шоком для Оли Поляковой, ведь они с Дашей – хорошие подруги.



Вторая пара полуфинала, которая боролась за место в 10-м выпуске шоу "Маска" – Жирафа и Тигр.

DZIDZIO уже несколько эфиров пытается поближе познакомиться с Жирафой, потому умолял зрителей оставить ее на проекте и они к нему прислушались.

А Тигр картинно снял маску, под которой весьма предсказуемо оказался певец Сергей Бабкин, ведь звездные детективы разгадали этого героя!

Третьей парой соперников стали игривый Котик и непредсказуемый Скандал. Котик исполнил хит Челентано "Сюзанна" и Полякову вдруг осенило. Она заявила, что в маске настоящий цыганский Челентано и там Петя Черный.

Эпатажный Скандал в очередной раз запутала звездных детективов своими подсказками. И в последнем голосовании в полуфинале стал известен третий финалист — эпатажный Скандал.

А Котику пришлось признаваться, кто он. Им оказался таки Петя Черный.

В результате, в финал шоу, которое состоится 25 декабря на канале “Украина” за первенство сразятся три маски Скандал, Жирафа и Мухомор.

Пользователи сети предположили, что победителем станет Жирафа. Другие отметили, что рады участникам, которые вышли в финал: "Жираф выиграет", "Все финалисты невероятные", "Жирафа мой победитель".

Напомним, Дзидзьо удивил поведением с Поляковой на шоу "Маска", появилось видео.

Как сообщала Politeka, Тину Кароль, Дорофееву и Барских разглядели в загадочном участнике шоу "Маска".

Также Politeka писала, что DZIDZIO распсиховался из-за участника шоу "Маска", который позволил себе слишком много.