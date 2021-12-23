Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова, которая скрывалась за костюмом Робота на шоу "Маска", рассказала о создании костюма и о том, что была уверенна, что Оля Полякова ее тут же разгадает. Об этом стало известно из интервью Даши в бэкстейдж-шоу.

По словам Трегубовой, и Настя Каменских, и Оля Полякова знали, что она поет. Так что переживала, что тут же будет разгадана. Однако, по ее мнению, образ телеведущей и актрисы не очень складывается с Роботом, который поет.

"Главный прикол в том, что и Оля, и Настя точно знали, что я пою. С Настей мы когда-то давно еще пели в караоке, даже на двоих одну песню. С Олей, я у нее в этом году на дне рождении пела. Каждый раз, когда пела свою песню, всегда говорила, что Полякова точно догадается, потому что это очень узнаваемый тембр. Я пою, а Оля слышала, как я пою. Но нет. И это очень круто", - призналась Трегубова.

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