Как пишет Politeka.net, у себя Instagram известная исполнительница, победившая на Евровидении в 2004 году, разместила новое видео.
Сначала Руслана Лыжичко поздравила всех украинцев с 2022 годом, а потом призналась, что находится в предчувствии чего того нового.
"Не знаю, как вы, а я в ожидании… в ожидании настоящего Чуда! ✨ И конечно в предвкушении чего-то нового", - рассказала Руслана.
В новогоднюю ночь певица сделала подарок себе и своим близким, а также почитателям ее творчества: она презентовала фрагменты своего нового альбома.
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«Я сделала специальный live-set, перемиксировав фрагменты новых песен с ремиксами на старые хиты. Тот, кто правильно посчитает количество новых мелодий, спрятанных в сете, сможет предложить свою интересную идею для воплощения в шоу. Интереснейшую идею мы обязательно воплотим, а ее автор сможет приобщиться к этому процессу», - рассказала Руслана Лыжичко.
Напомним, Руслана в костюме "амазонки" будет развлекать албанцев на Рождество: "С первых секунд...".
Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана в косухе покорила своей "дикой" энергией: "Драйвовая".
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