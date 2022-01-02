Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала краинцам, какой подарок сделала себе и своим близким друзьям на Новый год.

Как пишет Politeka.net, у себя Instagram известная исполнительница, победившая на Евровидении в 2004 году, разместила новое видео.

Сначала Руслана Лыжичко поздравила всех украинцев с 2022 годом, а потом призналась, что находится в предчувствии чего того нового.

"Не знаю, как вы, а я в ожидании… в ожидании настоящего Чуда! ✨ И конечно в предвкушении чего-то нового", - рассказала Руслана.

В новогоднюю ночь певица сделала подарок себе и своим близким, а также почитателям ее творчества: она презентовала фрагменты своего нового альбома.

«Я сделала специальный live-set, перемиксировав фрагменты новых песен с ремиксами на старые хиты. Тот, кто правильно посчитает количество новых мелодий, спрятанных в сете, сможет предложить свою интересную идею для воплощения в шоу. Интереснейшую идею мы обязательно воплотим, а ее автор сможет приобщиться к этому процессу», - рассказала Руслана Лыжичко.

Напомним, Руслана в костюме "амазонки" будет развлекать албанцев на Рождество: "С первых секунд...".

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана в косухе покорила своей "дикой" энергией: "Драйвовая".

Также Politeka, Руслана вышла на главную площадь Киева и напомнила о трагедии: "Восемь лет назад...".