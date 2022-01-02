Известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который стал судьей шоу "Україна має талант", поделился с поклонниками итогами 2021 года.

Как сообщает Politeka.net, в сторис на своей странице в Instagram популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который стал судьей шоу "Україна має талант" и вместе с Лесей Никитюк ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, опубликовал смонтированное видео со фотографий за 2021 год.

Так, на видео попало фото Сергея Притулы с маленькой дочерью Соломией.

"Спасибо, 2021!!!", - написал Притула.

Напомним, что в 2015 году Сергей Притула второй раз женился на Екатерине Сопельник, которая родила ему двух дочерей - 4-летнюю Соломию и 7-месячную Стефанию.

Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук. Отношения пары, которая поженилась еще в 2007 году, не сложились и они разошлись. Однако поддерживают отношения и совместно воспитывают сына.

Напомним, что Сергей Притула с ребенком на руках поделился своим счастьем: "Могу спокойно ехать домой".

Ранее Politeka сообщала, что острый на язык Сергей Притула подколов известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги".

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