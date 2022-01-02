Как сообщает Politeka.net, в сторис на своей странице в Instagram популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который стал судьей шоу "Україна має талант" и вместе с Лесей Никитюк ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, опубликовал смонтированное видео со фотографий за 2021 год.
Так, на видео попало фото Сергея Притулы с маленькой дочерью Соломией.
"Спасибо, 2021!!!", - написал Притула.
Напомним, что в 2015 году Сергей Притула второй раз женился на Екатерине Сопельник, которая родила ему двух дочерей - 4-летнюю Соломию и 7-месячную Стефанию.
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Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук. Отношения пары, которая поженилась еще в 2007 году, не сложились и они разошлись. Однако поддерживают отношения и совместно воспитывают сына.
Напомним, что Сергей Притула с ребенком на руках поделился своим счастьем: "Могу спокойно ехать домой".
Ранее Politeka сообщала, что острый на язык Сергей Притула подколов известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги".
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