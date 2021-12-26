Відомий телеведучий і суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула показав себе з фіналістом, в мережі не стрималися.

Як передає Politeka.net, Сергій Притула є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки своїй роботі в безлічі телевізійних проєктів, зараз він є постійним ведучим шоу "Хто зверху?". Також, нещодавно стало відомо, що він став суддею нового сезону шоу "Україна має талант".

Так, цього разу суддя "Україна має талант" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, 25 грудня пройшов фінал шоу, де визначився переможець. Артем Фесько вразив своїм талантом суддів та українців, виконавши молитву "Ave Maria". На знімку Сергій Притула позує з переможцем шоу.

"Ну що? Як вам кінець? Вітаю Артема з перемогою! @kot_jenya @misha.k.ua @grisha_reshetnik дякую за неймовірний сезон!!!", — подякував Сергій Притула.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Діти рулять", "Голос країни", "Заслужена перемога", "Це талант", "Якщо чесно з фіналістів - всі були гідні першого місця! Дуже сильно, талановито!!", "Несправедлива перемога, були учасники сильніше", "Шкода, що не Запал", "Перемога, просто через жалість. Це не чесно. Спів це не талант. Інші учасники були більш гідні перемоги".

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