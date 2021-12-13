Шоумен та телеведучий, суддя шоу "Україна має талант" Сергій Притула хвацько підколов радіоведучого Славу Дьоміна, який прийшов на шоу "Хто зверху".

Як пише Politeka.net, український шоумен та гуморист Сергій Притула, який став суддею нового сезону проєкту "Україна має талант", вже 10 сезонів поспіль веде розважальне шоу на "Новому каналі" - "Хто зверху?". Притула та чоловіча команда змагаються проти команди жінок на чолі із популярною телеведучою Лесею Нікітюк.

Перед початком конкурсів капітани команд представляють учасників глядачам. Цього разу на "Хто зверху?" в команді Сергія Притули грав відомий радіоведучий Слава Дьомін, якого Притула підколов.

"Є люди сови, є люди жайвори, а є Слава Дьомін. Якщо перші працюють до пізна, а другі рано встають, то Слава вже багато років тупо не спить. Не можна так любити гроші", - пожартував Притула.

Відео з шоу Слава Дьомін опублікував на своїй сторінці в Instagram та написав, що Притула має рацію.

"А Сергій правий 🤣🤣🤣", - написав радіоведучий.

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