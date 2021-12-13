Як пише Politeka.net, український шоумен та гуморист Сергій Притула, який став суддею нового сезону проєкту "Україна має талант", вже 10 сезонів поспіль веде розважальне шоу на "Новому каналі" - "Хто зверху?". Притула та чоловіча команда змагаються проти команди жінок на чолі із популярною телеведучою Лесею Нікітюк.
Перед початком конкурсів капітани команд представляють учасників глядачам. Цього разу на "Хто зверху?" в команді Сергія Притули грав відомий радіоведучий Слава Дьомін, якого Притула підколов.
"Є люди сови, є люди жайвори, а є Слава Дьомін. Якщо перші працюють до пізна, а другі рано встають, то Слава вже багато років тупо не спить. Не можна так любити гроші", - пожартував Притула.
Відео з шоу Слава Дьомін опублікував на своїй сторінці в Instagram та написав, що Притула має рацію.
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"А Сергій правий 🤣🤣🤣", - написав радіоведучий.
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