Известная певица Slavia (Ярослава Притула) после развода с популярным артистом DZIDZIO, укатила на теплый курорт и показала, как там проводит время.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По словам артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показывает, как проводит отдых в Афинах. Певица похвасталась шикарным отдыхом на курорте, где прошла вечеринка с множеством бокалов алкогольных напитков на фоне пальм и ярких огней. Также, Slavia показала, как выглядит на вечеринке.

На певице короткое черное платье, которое открывает вид на её шикарные ноги.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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