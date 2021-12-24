Певица SLAVIA, которая развелась с Дзидзьо, показала себя и рассказала о своей неуде, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, SLAVIA является набирающей популярной отечественной певицей. Недавно стало известно, что артистка решила развестись с Дзидзьо. Теперь в Инстаграм звезда решила рассказать о самой большой неудаче за 2021 году.

"В шоу-бизнесе, как и в жизни: если делаешь что-то умышленное, получается невесть… поэтому, лучше правдиво, и по зову сердца.

Учусь балансировать, берусь за несколько проектов одновременно, потому что иногда срабатывает не тот, на который рассчитываешь.

Самый большой факап в этом году – признаюсь честно, сожалею, что не смогла синхронизировать графики, и стать судьей шоу "Співають всі", - написала певица.

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Красавица", "Вы очень красивая", "Огники огонь и любовь", "Волшебная женщина", "Ты еще будешь судьей в других проектах на ТВ. Я верю, ибо тебе идет".

Напомним, Dzidzio честно высказался, что изменилось в его жизни после развода

А еще Politeka писала, что Dzidzio удивил признанием, какая женщина ему нужна после развода со Slavia

Также Politeka сообщала, что SLAVIA призналась, что помешало их с Дзидзьо счастью



