Как пишет Politeka.net, SLAVIA является набирающей популярной отечественной певицей. Недавно стало известно, что артистка решила развестись с Дзидзьо. Теперь в Инстаграм звезда решила рассказать о самой большой неудаче за 2021 году.
"В шоу-бизнесе, как и в жизни: если делаешь что-то умышленное, получается невесть… поэтому, лучше правдиво, и по зову сердца.
Учусь балансировать, берусь за несколько проектов одновременно, потому что иногда срабатывает не тот, на который рассчитываешь.
Самый большой факап в этом году – признаюсь честно, сожалею, что не смогла синхронизировать графики, и стать судьей шоу "Співають всі", - написала певица.
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Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:
"Красавица", "Вы очень красивая", "Огники огонь и любовь", "Волшебная женщина", "Ты еще будешь судьей в других проектах на ТВ. Я верю, ибо тебе идет".
Напомним, Dzidzio честно высказался, что изменилось в его жизни после развода
А еще Politeka писала, что Dzidzio удивил признанием, какая женщина ему нужна после развода со Slavia
Также Politeka сообщала, что SLAVIA призналась, что помешало их с Дзидзьо счастью