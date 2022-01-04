Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал, чем занимается в гримерке, готовясь к новому выступлению на сцене - видео опубликовано в его Инстаграм.

16-летний Муаяд Абдельрахим после победы на шоу стал завоевывать популярность, сообщает Politeka.net. Недавно артист записал песню "Лунапарк", которая зазвучит в одном из фильмов. А в новом посте Инстаграм артист показал, как готовится к выступлению на сцене "Музыкальной платформы". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Муаяд находится возле зеркала на стуле в гримерке, он расчесывался и подпевал песне на заднем фоне.

"Подпеваю @nikitalomakinofficial в гримерке песню "Несправедливо"😉



На съемках "Музыкальной платформы" мы с Никитой были в одной гримерке. Я выступал после него. И пока Никита пел на сцене, я готовился к своему выступлению и подпевал ему😀", - написал победитель "Співають всі".

За пять часов публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Стиляга🔥", "Волосы очень крутые🔥", "Такая улыбка это что-то с чем-то ❤️", "Супер 😍👏🔥", - написали пользователи Сети.

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