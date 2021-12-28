Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Как известно, сейчас артист разрывается между Одессой и Киевом из-за выступлений.
Так, на этот раз 16-летний победитель шоу "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим в аэропорту засмотрелся и задумался о краже шикарной новогодней ёлки. Певец задался вопросом, как это сделать, чтобы никто не увидел.
"Ёлка на самом деле красивая. Вот бы мне её себе домой забрать в Одессу. Но как это сделать так, чтобы никто не заметил, объясните мне, пожалуйста", — попросил Муаяд Абдельрахим.
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"Ну как это сделать?", — задается вопросом победитель шоу "Співають всі".
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