Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показал кадры со своей репетиции к новогоднему выступлению на канале "Україна 24". Он рассказал, что пел с помощью микрофона, который является номером 1 в мире.

"МИКРОФОН, В КОТОРЫЙ ПОЕТ БИЛЛИ АЙЛИШ!



Репетировал своё новогоднее выступление на ТК "Украина 24" и спел в микрофон Neumann TLM 103.



Это микрофон №1 в мире, с помощью которого записывали свой голос Billie Eilish, Pharrell Williams, James Blake, J. Cole, Drake, Fredrik Thordendal, Norah Jones и другие крутые артисты. Кстати, этот микрофон есть в инновационном центре внешкольного образования



Хочу скоро добраться до студийного микрофона Shure SM7B, в который Michael Jackson записал легендарный альбом Triller. Он тоже есть в студии звукозаписи", — рассказал Муаяд Абдельрахим.

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