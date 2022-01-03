Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где показывает личные кадры, а также учит украинцев этикету. В этот раз Оля решила показать, как улетела из зимней Украины, отправившись к морю.
"Люблю контрасты. Вчера - зима. Сегодня - лето". И как приятно заселяться в отель и найти в рамке фото семьи", - написала Оля и показала снимок в рамке.
На втором сторис Фреймут показывала стол, который подготовил отель к приезду. Там были фрукты, разные сладости, а также книги.
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"И когда детям дарят книги...", - написала Оля.
После этого Фреймут показала себя и вид из балкона.
"Привет", - подписала Оля сторис, демонстрируя частично себя. А спустя несколько секунд хвастнула видом на море.
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