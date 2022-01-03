Экс-участница "ВИА Гры", победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, поделилась кадрами на своей странице в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Санта Димопулос - мама двоих детей. Звезда воспитывает первого сына, Даниэля, от брака с ведущим и актером Андреем Джеджулой и дочь Софию от нынешнего мужа, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Во второй раз Санта Димопулос стала мамой в сентябре 2019 года. При этом артистка долгое время не показывала лицо дочки. Первое фото артистка показала, когда девочке было уже семь месяцев.

Сейчас дочери Санты Димопулос уже чуть больше двух лет. В новых сторис своего Инстаграм певица показала подросшую малышку.

«Важный человек во всех смыслах», - подписала фото певица.

Также Санта Димопулос похвасталась, что у них с дочкой одинаковые кроссовки.

Ранее Санта Димопулос показала, как обменивается новогодними подарками с детьми. Софии досталась цепочка с кулоном, а Даниэлю - лимитированная коллекция "Лего". Сама певица похвасталась браслетами на руку.

Напомним, Санта Димопулос показала своих детей от разных мужей

Как сообщала Politeka, Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными

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