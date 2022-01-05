В сети появилось забавное видео с Даном Баланом и Тиной Кароль, которые давали интервью и влюбленно смотрели друг на друга.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной молдавскому исполнителю Дану Балану опубликовали забавное архивное видео, в котором он появился вместе с украинской певицей Тиной Кароль. Как известно, паре долгое время, еще с участия в "Голосі країни", приписывают романтические отношения. И на этом видео, можно заметить, что у этих слухов есть все основания.

В ролике Дан и Тина стоят рядом и дают интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей. В какой-то момент они с нежностью смотрят друг на друга, что аж ощущается влюбленность между ними. Затем они начинают весело смеяться, и Балан кладет руку на плечо Кароль. Выглядит это просто завораживающе.

В подписи к интервью Дана и Тины написали: "Любовь или нет?". Пользователи тут же принялись комментировать архивное видео с любимыми артистами, выражая свое мнение относительно их романа.

Напомним, Дан Балан и Тина Кароль вызвали переполох, появившись на одной сцене: "Искрилась от счастья".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль вышла в свет со своим сыном-красавцем: "Редко можно увидеть в Украине".

Также Politeka писала, что "Прям сильно на Тину похожа": Дан Балан в обнимку со стройной блондинкой показал силу своих чувств.