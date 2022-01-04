Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский мачо Дан Балан якобы оказались вместе на одном корпоративе. Видео с выступления артистов опубликовали в YouTube на одном из фанатских каналов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Видео состоит из подборки Instagram-сторисов, которые снимали зрители на концерте. А в комментариях началось бурное обсуждение вероятности того, что между Тиной и Даном снова вспыхнула любовь.

Так, пользователи подлились на два лагеря – одни уверенны, что Кароль и Балан вместе, а другие в это не верят, отмечая, что они выступали на одной сцене, но не спели дуэтом.

"Тина искрилась от счастья, Дан со счастливой улыбкой на протяжении всего концерта, час общения после выступления Тины. Какие еще нужны доказательства, что между ними любовь, которая сносит им крышу?". "Не переубеждайте никого, доказательств того, что они вместе, больше чем. Пожелаем им счастья". "Вот если бы было совместное выступление, тогда точно была бы тема". "Нельзя назвать этот корпоратив совместным, они даже не пересеклись на нем друг с другом. Не говоря уже, что даже не спели вместе". "Совместного выступления не было, хотя у них есть несколько песен дуэтом, значит между ними нет ничего", - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль вышла в свет со своим сыном-красавцем: "Редко можно увидеть в Украине".

Как сообщала Politeka, "Прям сильно на Тину похожа": Дан Балан в обнимку со стройной блондинкой показал силу своих чувств.

Также Politeka писала, что "Какой он худенький": в Сети всплыли архивные кадры Дана Балана задолго до знакомства с Кароль.