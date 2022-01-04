Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик, блогер и шоумен Андрей Рыбак, который в шоу "Холостячка" боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, после проекта уже нашел свою любовь. Избранницей артиста стала красотка Алина, которую он на новогодние праздники повез в Дубай.
В своем Instagram Андрей опубликовал романтическое видео с возлюбленной, на котором закружил ее в танце посреди красивого места. Прочка выглядит по-настоящему счастливой.
В подписи к публикации Рыбак написал: "Несмотря на не самую курортную погоду, это одна из лучших поездок в моей жизни!".
"Очень милые и красивые🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥😍😍😍", "Потому что главное, это не где, а с кем. Любви и счастья вам🔥🔥🔥", "Влюбленные ❤️💚", "Ви неймовірні", "Классные", "Как круто", - пишут в фанаты в комментариях под видео комика.
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Напомним, Экс-участник "Холостячки" Рыбак похвастался путешествием с возлюбленной в Дубай: "Нам очень повезло".
Как сообщала Politeka, Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал свой год в одном забавном видео: бокс, вечеринки и девушка.
Также Politeka писала, что Друг Александра Эллерта Рыбак удивил приключениями с возлюбленной: "Спросить у пьяного мужика...".