Как сообщает Politeka.net, известная модель и блогерша Анна Неплях, которая стала самой красивой девушкой страны и получила титул "Мисс Украина Вселенная" часто делится с фанатами подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз красотка решила ответить на вопросы поклонников в сторис, большинство из которых касались личной жизни девушки.
Так, среди прочего Анна поделилась, что сейчас ее сердце свободно и бойфренда у нее нет.
Также у модели начали спрашивать о расставании с бывшим возлюбленным: "Как легко отпустила отношения? Были какие-то трудности?". На это Неплях опубликовала в сторис черно-белое видео, на котором плачет, и ответила, что ей было очень непросто расставаться с любимым человеком.
"Мне было нелегко. Но я сделала выбор в пользу себя, и с желание больше не страдать, а быть счастливо", - подписала сторис Анна.
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