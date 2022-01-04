Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в сторис модное фото и предложила поклонникам пообщаться.

На фотографии, которую Анна сделала на телефон, она позирует в лифте и демонстрирует свой стильный лук. Как видно, перед камерой красотка появилась в узких серых лосинах, бежевом свитере и пушистой черной шубке. Свой образ модель дополнила массивными ботинками и элегантной бежевой шляпой. Ее волосы небрежно собраны, а на лице легкий макияж и веселое выражение – она показывает язык.

"А пока давайте пообщаемся", - подписала кадр Неплях, оставив окошко для вопросов от поклонников.

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