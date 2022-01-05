Актеры "Дизель Шоу" снялись в новом сезоне своего сериала "Папаньки" и позволили заглянуть, что творилось за кадром - на фото заметна позитивная атмосфера.

Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик продолжили сниматься в популярном сериале "Папаньки", который выходит на экраны с 2018 года, пишет Politeka.net.

Сюжет рассказывает о семьях, где главными героями стали отцы, попадающие в различные приключения. Четвертый сезон снимался летом 2021 года, а его премьера состоится 31 января 2022-го.

А тем временем в Сети радуют кадрами, которые были сняты во время работы над сериями. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

На снимках, кроме указанных актеров, также можно заметить звезд Лилию Ребрик и Наталью Денисенко. Видно, что за кадром царила позитивная атмосфера.

"Это веселая история о жизни четырех друзей, сталкивающихся с проблемами и радостями отцовства! Не пропусти!", - написали авторы поста.

Публикация всего за два часа собрала более 1000 лайков.

Напомним, четвертый сезон сериала "Папаньки", рассекречена дата премьеры

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