Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик продолжили сниматься в популярном сериале "Папаньки", который выходит на экраны с 2018 года, пишет Politeka.net.
Сюжет рассказывает о семьях, где главными героями стали отцы, попадающие в различные приключения. Четвертый сезон снимался летом 2021 года, а его премьера состоится 31 января 2022-го.
А тем временем в Сети радуют кадрами, которые были сняты во время работы над сериями. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)
На снимках, кроме указанных актеров, также можно заметить звезд Лилию Ребрик и Наталью Денисенко. Видно, что за кадром царила позитивная атмосфера.
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Напомним, четвертый сезон сериала "Папаньки", рассекречена дата премьеры
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