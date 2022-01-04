Звезды "Дизель Шоу" снялись в новом сезоне своего сериала "Папаньки", пишет Politeka.net. Отметим, ситком выходит на экраны с 2018 года. Сюжет рассказывает истории нескольких семей, в которых основными героями стали мужчины-отцы. Вместе "папаньки" дружат, отдыхают и участвуют в приключениях.

В новом видеоанонсе можно увидеть полюбившийся звездный состав сериала: Егора Крутоголова, Евгения Гашенко, Евгения Сморигина и Андрея Фединчика. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Примечательно, что съемки новых серий проходили летом 2021 года.

"Вы готовы к новым приключениям?😉 Наши герои точно готовы!😎 31 января стартует новый сезон любимого и самого смешного сериала «Папаньки»! 😁

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⚡ Какие испытания лягут на плечи наших любимых героев?

⚡ Что им придется пережить, чтобы нам было интересно и смешно? Ставьте напоминание уже сейчас и не пропустите масштабную премьеру. Повторяем: 31 января!💥", - написали авторы нового поста.

Напомним, звезды "Дизель шоу" насмешили жизненной историей о "папаньках" на новый год

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