Звезды "Дизель Шоу" снялись в новом сезоне своего сериала "Папаньки", пишет Politeka.net. Отметим, ситком выходит на экраны с 2018 года. Сюжет рассказывает истории нескольких семей, в которых основными героями стали мужчины-отцы. Вместе "папаньки" дружат, отдыхают и участвуют в приключениях.
В новом видеоанонсе можно увидеть полюбившийся звездный состав сериала: Егора Крутоголова, Евгения Гашенко, Евгения Сморигина и Андрея Фединчика. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Примечательно, что съемки новых серий проходили летом 2021 года.
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