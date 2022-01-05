Полуфиналист шоу "Холостячка-1", юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как развлекается с любимой девушкой, Алиной.

Андрей Рыбак - юморист, блогер, ведущий мероприятий, и друг победителя "Холостячки-1" Александра Эллерта, сообщает Politeka.net.

После ухода из проекта комик решил вернуться к своей бывшей возлюбленной Алине. Девушка простила любимого, и сейчас они продолжают строить отношения.

На новых кадрах в Инстаграм Андрей Рыбак показал, как развлекается с красоткой в пустыне - парочка каталась по песку на немаленькой скорости, устроив настоящий экстрим. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Дави на газ!", - выкрикнула Алина.

"Добрый вечер! 😆 ", - подписал кадры автор поста.

Публикация быстро собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Дубай любит вас, Андрей и Алина🔥❤️😍", "Добрый!!!🔥🔥🔥😻😻😻", "Крутые🔥", "Где-то в Житомире", - написали пользователи Сети.

Отметим, Андрей Рыбак признался, что пришел на шоу "Холостячка" ради пиара, но влюбился в Ксению Мишину, однако позже он к ней остыл.

Напомним, Андрей Рыбак подкорректировал внешность вслед за Эллертом и показал "нового" себя

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