Оля Цибульская уже несколько лет замужем и растит сына Нестора, пишет Politeka.net. Звезда не раскрывает личности мужа, тем самым подогревая интерес публики, и вызывая много слухов.
В новом посте красотка похвасталась подросшим сыном, Нестором, при этом снова скрыв его отца.
Судя по фото мальчик растет очень веселым и жизнерадостным.
"ПРИВЕТЫ НАС! Нестору 7🎉⠀
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Сыночек, с Днем Рождения ❤️...
Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено❤️⠀
Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб❤️⠀
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Любим пукаем(😂) ⠀
Мама и Папа", - написала певица.
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В Сети не только присоединились к поздравлениям, но также стали обсуждать внешность мальчика. Некоторые заметили сходство между ребенком и кумом Цибульской, певцом Дзидзьо.
"На Дзидзьо похож", "Привет!!! Счастье и здоровье сыночку, пусть везет !!!🔥🎁🎂", "А чтобы везло и везло всю жизнь 🔥🚀 приветствую;)", - написали пользователи Сети.
Отметим, артистка отрицает все слухи об отцовстве Дзидзьо, по ее словам, она родила Нестора от законного мужа.
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