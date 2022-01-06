Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская похвасталась подросшим сыном, Нестором, отца которого скрывает, тем самым подогревая интерес публики.

Оля Цибульская уже несколько лет замужем и растит сына Нестора, пишет Politeka.net. Звезда не раскрывает личности мужа, тем самым подогревая интерес публики, и вызывая много слухов.

В новом посте красотка похвасталась подросшим сыном, Нестором, при этом снова скрыв его отца.

Судя по фото мальчик растет очень веселым и жизнерадостным.

"ПРИВЕТЫ НАС! Нестору 7🎉⠀

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Сыночек, с Днем Рождения ❤️...

Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено❤️⠀

Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб❤️⠀

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Любим пукаем(😂) ⠀

Мама и Папа", - написала певица.

В Сети не только присоединились к поздравлениям, но также стали обсуждать внешность мальчика. Некоторые заметили сходство между ребенком и кумом Цибульской, певцом Дзидзьо.

"На Дзидзьо похож", "Привет!!! Счастье и здоровье сыночку, пусть везет !!!🔥🎁🎂", "А чтобы везло и везло всю жизнь 🔥🚀 приветствую;)", - написали пользователи Сети.

Отметим, артистка отрицает все слухи об отцовстве Дзидзьо, по ее словам, она родила Нестора от законного мужа.

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