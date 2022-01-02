Популярная украинская певица Оля Цибульская решила проверить украинцев на любовь к традиционному символу Нового года, поделившись забавным фото.

Как пишет Politeka.net, кума певца Дзидзьо устроила в своем Инстаграм важную проверку.

Певица поделилась смешным новогодним фото. На нем Цибульская сидела на диване рядом с яркими подарочными коробками и спящими людьми. Певица была одета в эффектное мини-платье со вставками из блестящей сеточки.

Цибульская была вся обвита гирляндами и боа, а на голове у нее красовался красный колпак Деда Мороза.

В руках у певицы была миска оливье. Цибульская весело хохотала, поднося ложку ко рту.

«С тебя любой комментарий, если съел/съела хотя бы ложку оливье сегодня. Только честно. P.S. Здесь некоторые убеждают меня, что вас будет меньше ста. А я верю в нас и питательную силу майонезных салатов», - обратилась к украинцам звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«А какой даже Новый Год без Оливье?) Традиции неизменны», «Не ела, даже не готовила его», «Куда же без оливье», «То чувство когда не еле оливье на Новый Год и не собираюсь», «С Новым годом!!!))) Счастливого нового года)) оливьешку ела)) как же без него», - пишут люди.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская показала, как встретила Новый год вдали от семьи.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала, как увеличились ее формы, и назвала причину.

Также Politeka писала, что Цибульская в полупрозрачном наряде зацепила за живое.