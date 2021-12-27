Популярная украинская певица Оля Цибульская показала, что творилось за кулисами шоу «Маска», и призналась, почему ей понравилось выступать именно в костюме эпатажной Скандал.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом после финала проекта. Во втором сезоне «Маски» Цибульская дошла до самого финала благодаря своему эффектному образа своенравной героини с говорящим именем «Скандал». Победителем шоу стал Melovin с маской Жирафы, однако персонаж Цибульской по-настоящему полюбился зрителям.

В своем посте певица раскрыла, чем для нее оказался так важен этот персонаж.

«Люди любят определённый тип поведения. Все публичные персоны (и не только публичные особи) так или иначе делают то, что одобрят другие… И вот эти вот наши «искренность» и «особенность» никому не нужны. Если бы я была в маске Мышки или Надежды - шансов победить у меня было бы гораздо больше. Но. Скандал - это лучший эксперимент в моей жизни. Концептуальный в каждом номере и в каждой фразе», - написала певица.

Она опубликовала видео с нарезкой кадров, на которых можно увидеть, как Цибульская готовилась к своим выступлениям и что творилось за кулисами.

Украинцы поддержали певицу в комментариях, рассказав о своей любви к ее персонажу.

Напомним, Цибульская высказала, что теперь думает о Крисе Ноте из "Секса в большом городе".

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская засветила мужа, которого скрывает от публики.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская в одном полотенце показала утренние ритуалы.