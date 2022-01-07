Как сообщает Politeka.net, блогерша и участница третьего сезона шоу "Мастер Шеф" Алина Замковенко стала участницей нового проекта "Супер Мама". Оказалось, что вместе с мужем розововолосая красотка воспитывает двух прекрасных дочек. В ходе знакомства с другими участницами девушка поразила историей о том, что подозревала подмену ребенка в роддоме. Ролик опубликовали на ютуб-канале СТБ.

По словам Алины, когда она родила дочь и еще будучи в роддоме, ее отправили на флюорографию на другой конец города. Новорожденного ребенка она оставила с бирками на ручке и ножке в детской комнате.

"Когда мне ее привезли назад, она была без бирки на ручке, только на ножке. У меня была истерика, типа почему у моего ребенка снята бирка", - поделилась воспоминаниями Замковенко.

Она также рассказала, что в роддоме у ее малышки не было родимого пятнышка, а уже дома она его заметила.

"Я пыталась сравнить фотографии из роддома первые и фотографии первые, сделанные дома. Ну, они немного отличались. Дома она уже немного выглядела по-другому", - призналась Алина.

Однако теперь, когда дочь подросла, у родителей не осталось сомнений, они на все сто уверенны, что это их дочь, особенно учитывая, как она на них похожа.

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