Как сообщает Politeka.net, победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев поделился с украинцами удивительным рецептом любимого зимнего салата шубы. В своем Instagram повар опубликовали подробный рецепт, а также показал снимки, как выглядит это чудо-салат в его исполнении.

"Шуба, которую мы заслужили. Мне кажется, что салат "сельдь под шубой" приходит с мудростью. Вместе с любовью к оливкам и пониманием, почему тарелку после гречки нужно мыть сразу. Давайте договоримся, мы не будем называть это "селедкой под шубой", во-первых, потому что там не будет селедки, а во-вторых, потому что это эксперимент, попытка вдохнуть новую жизнь этим ингредиентам и вывести их на новый уровень", - написал Богдан. И добавил пошаговую инструкцию приготовления "шубы", куда вместо привычной селедки добавил копченную скумбрию.

Пользователи начали бурно обсуждать новый взгляд Шинкарева на любимый салат и поделились своим мнением в комментариях: "Ух ты. Я конечно много видела разных рецептов, но ваш очень необычный, благодарю за идею обязательно попробую", "Класс, подумала вообще, что это десерт", "Да Вы даже описываете процесс приготовления вкусно", "Ну прямо искусство! Вы супермастершеф!".

Напомним, Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев столкнулся с обратной стороной славы: "Какой-то тип прифотошопил...".

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