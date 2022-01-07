Украинский хореограф Алина Ли, которая в паре с Дмитрием Каднаем участвовала в шоу "Танці з зірками", впечатлила ярким фешн-образом на новых фото.

Как сообщает Politeka.net, 20-летняя Алина Ли опубликовала у себя в социальных сетях фото, на котором позировала с объемными косами и ярким макияжем со стрелками. Лицо азиатки украшали веснушки, что сделало ее образ особенно атмосферным.

«Китайский квартал внутри тебя», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Ты просто чудо», «Потрясающе красивые фото», «Просто огонь эстетика», «Какая красивая», «Женщина-кошка», «Яркая во всех смыслах», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Алина Ли и Дмитрий Каднай были фаворитами шоу, но покинули проект в 11-ом выпуске за шаг до финала. Как рассказывал в интервью артист, сначала он должен был танцевать с другой девушкой, но незадолго до начала шоу ему предложили встать в пару с Алиной.

Напомним, что Алина Ли в идеальном платье впечатлила Коляденко: «Признаю...».

Как сообщала Politeka, Дима Каднай рассказал, почему на "Танцях з зірками" не мог поднять Алину Ли: "Так стыдно".

Также Politeka писала, что Дима Каднай заговорил о своем романе с популярной певицей: "Я тоже могу...".