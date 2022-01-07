Как сообщает Politeka.net, 20-летняя Алина Ли опубликовала у себя в социальных сетях фото, на котором позировала с объемными косами и ярким макияжем со стрелками. Лицо азиатки украшали веснушки, что сделало ее образ особенно атмосферным.
«Китайский квартал внутри тебя», - подписала фото девушка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.
«Ты просто чудо», «Потрясающе красивые фото», «Просто огонь эстетика», «Какая красивая», «Женщина-кошка», «Яркая во всех смыслах», - пишут пользователи сети.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Каменских в бикини, отбросив комплексы, показала фигуру в полный рост: "Это любовь"
"Тебя уже нет": ушел из жизни 35-летний доброволец, который боролся за Луганский аэропорт
Надя Дорофеева на пляже в Мексике засветила симпатичный животик: "Опа..."
"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась
Отметим, что Алина Ли и Дмитрий Каднай были фаворитами шоу, но покинули проект в 11-ом выпуске за шаг до финала. Как рассказывал в интервью артист, сначала он должен был танцевать с другой девушкой, но незадолго до начала шоу ему предложили встать в пару с Алиной.
Напомним, что Алина Ли в идеальном платье впечатлила Коляденко: «Признаю...».
Как сообщала Politeka, Дима Каднай рассказал, почему на "Танцях з зірками" не мог поднять Алину Ли: "Так стыдно".
Также Politeka писала, что Дима Каднай заговорил о своем романе с популярной певицей: "Я тоже могу...".