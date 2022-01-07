Украинская певица, экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова впечатлила дерзким образом в корсете и нижнем белье, который решила приурочить к празднику.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Миша Романова, которая является близкой подругой и подопечной Макса Барских, опубликовала пикантное фото. Певица позировала в синем корсете, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию. Образ дополнили трусики и перчатки.

«Merry Christmas», - игриво подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов. Поклонники пришли в восторг от ее пикантного образа.

«Снегурочка?», «Не болей, одевайся теплее», «Моя красивая», «А вот и снегурочка», «Ну если так поздравить, так только если рядом», «Шикарная Миша», «Богиня Любви и Красоты», «Какая яркая», «Просто огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что не всем поклонникам пришелся по душе наряд певицы. Многие раскритиковали ее за чрезмерную откровенность в этот светлый праздник.

Напомним, что Миша Романова впечатлила видом в корсете: «Похожа на Холли Бэри».

Как сообщала Politeka, Миша Романова впечатлила фигуркой в очень коротеньком платье: «Ох уж эти бриллианты».

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