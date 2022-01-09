Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева со своим супругом Владимиром Дантесом по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года. Звездная пара выбрала популярное среди украинских селебрити направление – Мексику.
У себя в Instagram Надя регулярно публикует фотоснимки мексиканского отдыха и этот раз не стал исключением.
В одном из Stories Дорофеева показала, как встречает рассвет на на берегу моря. В Ккдре певица сидела на коврике и медитировала. Также Дорофеева решила кое в чем признаться своим поклонникам.
«Я не люблю быть наедине с собой. Знаю, это не очень, а теперь учусь», - сообщила артистка.
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Отметим, что в Мексике сейчас также отдыхает другая известная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских с Потапом.
Напомним, Дорофеева призналась, какие практики начала на отдыхе в Мексике.
Как сообщала Politeka, Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической.
Также Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить.