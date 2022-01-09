Известная украинская певица Надя Дорофеева на отдыхе в Мексике решила сделать неожиданное признание перед поклонниками.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева со своим супругом Владимиром Дантесом по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года. Звездная пара выбрала популярное среди украинских селебрити направление – Мексику.

У себя в Instagram Надя регулярно публикует фотоснимки мексиканского отдыха и этот раз не стал исключением.

В одном из Stories Дорофеева показала, как встречает рассвет на на берегу моря. В Ккдре певица сидела на коврике и медитировала. Также Дорофеева решила кое в чем признаться своим поклонникам.

«Я не люблю быть наедине с собой. Знаю, это не очень, а теперь учусь», - сообщила артистка.

Отметим, что в Мексике сейчас также отдыхает другая известная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских с Потапом.

Напомним, Дорофеева призналась, какие практики начала на отдыхе в Мексике.

Как сообщала Politeka, Дорофеева укатила в Мексику и засветилась с новой прической.

Также Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить.