Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников своими перевоплощениями и экстравагантными экспериментами по смене внешности. Кадры звезда непременно показывает на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка снова взбудоражила сеть новым фото в необычном образе.

На фотографии Юлия запечатлена в уютной комнате, она прилегла на удобный диванчик и завела руку за голову. Перед камерой красотка появилась в темном прозрачном комбинезоне, под которым просвечивается черное белье. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды, повторяя все изгибы тела. Ее волосы собраны в аккуратный хвостик, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к кадру Санина написала: "Пора бы и честь знать!", а в комментариях объяснила, что хватит уже отдыхать. Поклонники тут же принялись обсуждать снимок певицы: "Шикарная", "Какая красивая, Боже", "Как прекрасно", "Странная подпись, но фото огонь", "Синоптики объявили весну", "Шикарная", "Какая же невероятная", "Невероятная", "Вау, у меня нет слов, насколько же это красиво", "Богиня", "Бесподобна".

Напомним, Санина из The Hardkiss удивила радикальной трансформацией в образе с белыми волосами: "Всегда разная".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина призналась Осадчей, что готовится снова надеть свадебное платье: "После Нового Года...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде показала, как наслаждается солнцем: "Втюрился с первого взгляда".