Как пишет Politeka.net, на странице программы «Життя великих людей» в Инстаграм появился пост со сравнением двух интересных образов, в которых недавно появлялась исполнительница.

На первом снимке Санина позировала в коротком зеленом платье из плиссированной ткани. Хотя для своих концертов певица часто примеряет разноцветные парики, на этом фото ее можно было увидеть с натуральным цветом волос. Сами волосы Саниной были собраны в высокий тугой хвост.

Второй образ певицы оказался более эксцентричным. На ней был необычный черный наряд с широкими дугообразными рукавами. Также певица надела парик с белоснежными волосами, подстриженными очень коротко. Образ дополнял макияж с ярко-зелеными тенями для глаз.

«Невероятная и всегда разная Юлия Санина. Выбирай, какой образ впечатляет больше всего», - говорится в подписи к коллажу.

Украинцы тут же отреагировали.

«Первая и вторая фото вау супер, Юлия! Отлично выглядит», «1 огонь! И 2 огонь», «1 образ лучше всего подходит», «Если поменять местами головы, тогда 1 образ», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss похвасталась малышом-сыном, который растет копией отца.

Как сообщала Politeka, в Сети раскрыли детали знакомства Тины Кароль и Саниной из The Hardkiss.

Также Politeka писала, что девочка-копия Тины Кароль изумила появлением с мини-Саниной.