Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под творческим псевдонимом Slavia, и которая является бывшей женой исполнителя Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила кадры из путешествия в США.

Оказалось, что Ярослава побывала в доме-музее, где когда-то жил Эрнест Хемингуэй, штат Флорида. На кадрах можно увидеть саму певицу на фоне дома, а также этот дом внутри. Слава даже видео сняла, чтобы детальнее показать поклонникам этот музей, в котором когда-то жил великий писатель.

В подписи к публикации Slavia рассказала о своем визите: "Дом-музей Эрнеста Хемингуэя, где писатель провел два последних десятилетия своей жизни, и написал известную во всем мире повесть "Старик и море". Здесь все осталось нетронутым, как при бывших хозяевах".

Напомним, Экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист: "Спасательница Малибу".

Как сообщала Politeka, Пальмы и "реки" шампанского: Slavia похвасталась, в какой роскоши отдыхает после развода с Dzidzio.

Также Politeka писала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат".