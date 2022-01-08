Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под творческим псевдонимом Slavia, и которая является бывшей женой исполнителя Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила кадры из путешествия в США.
Оказалось, что Ярослава побывала в доме-музее, где когда-то жил Эрнест Хемингуэй, штат Флорида. На кадрах можно увидеть саму певицу на фоне дома, а также этот дом внутри. Слава даже видео сняла, чтобы детальнее показать поклонникам этот музей, в котором когда-то жил великий писатель.
В подписи к публикации Slavia рассказала о своем визите: "Дом-музей Эрнеста Хемингуэя, где писатель провел два последних десятилетия своей жизни, и написал известную во всем мире повесть "Старик и море". Здесь все осталось нетронутым, как при бывших хозяевах".
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Напомним, Экс-жена Дзидзьо Slavia в эффектном купальнике показала, что потерял артист: "Спасательница Малибу".
Как сообщала Politeka, Пальмы и "реки" шампанского: Slavia похвасталась, в какой роскоши отдыхает после развода с Dzidzio.
Также Politeka писала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат".