Украинская певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена продюсера и исполнителя Dzidzio, отправилась на новогодние праздники в теплые края.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Slavia, которая только недавно заявила о себе, как о сольной певице, опубликовала роскошное фото, сделанное в экзотической стране. Артистка отправилась праздновать Новый год и рождественские праздники за границу. Решив побаловать поклонников яркими кадрами с отдыха, она опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.

«Над заснеженным селом уже взошла звезда...это в Украине, а здесь только взошло солнце. В канун Рождества желаю теплого и радостного празднования. Веселого Рождества!», - подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Спасательница Малибу», «До чего же красивая», «Ярослава, вы как солнышко яркая», «Какая женщина», «Ярослава, это Вы где отдыхаете? Такое море чудесное?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Slavia засветилась в компании с известным футболистом: "В гостях...".

Ранее Politeka сообщала, что Slavia показала, в какой роскоши отдыхает после развода с Дзидзьо.

Также Politeka писала, что Slavia засветилась в элитном ресторане, проговорившись, с кем встретит Новый Год: "Я еду...".