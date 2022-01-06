Как передает Politeka.net, в Инстаграм Slavia, которая только недавно заявила о себе, как о сольной певице, опубликовала роскошное фото, сделанное в экзотической стране. Артистка отправилась праздновать Новый год и рождественские праздники за границу. Решив побаловать поклонников яркими кадрами с отдыха, она опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
«Над заснеженным селом уже взошла звезда...это в Украине, а здесь только взошло солнце. В канун Рождества желаю теплого и радостного празднования. Веселого Рождества!», - подписала фото артистка.
В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.
«Спасательница Малибу», «До чего же красивая», «Ярослава, вы как солнышко яркая», «Какая женщина», «Ярослава, это Вы где отдыхаете? Такое море чудесное?», - пишут пользователи сети.
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