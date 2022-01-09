Мама Дана Балана активно ведет страницу в Инстаграм, на которой часто делится кадрами своих ярких выступлений, передает Politeka.net.
На новом видео Людмила Балан появилась в новогоднем образе, и заворожила своим нежным пением. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Говорят, что базилик вырос на кресте Христа. После того, как Господь был снят, крест упал, и со временем земля покрыла его. Отправляясь на поиски креста, Святая Императрица Елена почувствовала приятный, дующий ветром аромат. Она пошла за ним и нашла базилик. Когда она выдернула несколько нитей, то нашла его корни в кресте. С тех пор базилик – наш Святой и Волшебный цветок, который сопровождает нас от рождения до последнего мгновения…
На Рождество дарю тебе песню "Василий при рождении" ❤️🙏🏻", - написала Людмила Балан.
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"Волшебное исполнение 💗", "Праздник продолжается🔥Поет душа🙌Сердце радуется❤️.Счастья всем в дом👏", "❤️❤️❤️😍😍👏👏👏👏👏👏", - написали пользователи Сети.
Напомним, 63-летняя мама Дана Балана поразила талантом не хуже знаменитого сына
Как сообщала Politeka, мама Дана Балана всколыхнула трогательными кадрами
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