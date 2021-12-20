Как сообщает Politeka.net, Людмила Балан много лет проработала на местном телевидении ведущей, она вела детские программы. Один из таких выпусков она показала в своем Instagram.
«История, которая учит быть «глухим», когда кто-то говорит вам, что вы не можете осуществить свои мечты!!! ❤ Никогда не слушайте людей, которые настроены негативно и пессимистично, потому что они отнимают у вас самые прекрасные желания и надежды, которые вы несете в своей душе», - написала она.
Людмила Балан на видео расположилась в игрушечном домике рядом с большими мягкими игрушками.
Судя по комментариям, кадры не оставили равно душными пользователей Сети.
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«Людмила, скоро внукам будете рассказывать сказки... ❤ Люблю Вас всем сердцем», «Людмила, чудесно», Верно!», - комментируют кадры в Сети.
Напомним, 63-летняя мама Дана Балана в красном платье оседлала жеребца: "Какая же красота".
Как сообщала Politeka, 63-летняя мама Дана Балана поразила талантом не хуже знаменитого сына: "Какой голос".
Также Politeka писала, что 63-летнюю маму Дана Балана осыпали комплиментами за появление в мини-платье: "Оставайтесь такой".