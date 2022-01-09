Дженнифер Лопес в свои 52 года может похвастаться безупречной фигурой, над которой много работает даже по праздникам, поэтому поклонники всегда нахваливают исполнительницу.

Как пишет Politeka.net, известная на весь мир исполнительница 52-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно подвела итоги года, появилась на светском мероприятии в эффектном нежно-розовом платье с вырезом. Артистка решила выбрать элегантный наряд с интересными деталями.

Как правило, Лопес часто пишут, что она выглядит на тридцать лет, не более, она с легкостью показывает себя в купальниках и не любит прятать свои формы. Дело в том, что ведет артистка активный образ жизни, избавилась от вредных привычек и редко появляется на праздничных звездных застольях.

Зато на красной дорожке она способна уверенно доказать, что выглядит ничуть не хуже молодых актрис. В нежно-розовом платье с внушительным декольте и вырезом на все бедро она показала идеальный загар.

Своеобразной визитной карточкой Лопес стали наряды с определенными пикантными деталями. Это может быть фатин поверх тела, сеточка с блестками и едва прикрывающие лишнее крупные камни, пышные наряды с глубокими декольте или короткие платья с едва заметными бретельками.

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