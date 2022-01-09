Невеста бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала, как гуляет по зимнему городу без своего любимого.

Как пишет Politeka.net, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу был на протяжении 10 лет в браке с Ани Лорак (Каролиной Куек). У пары есть дочь София, которой сейчас 10 лет. Мурат видится с дочерью и даже ездит с ней на отдых без мамы. Недавно стало известно, что Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке по имени Лилия. Красотка из Киева не очень публичная личность, но в ее Инстаграм можно увидеть иногда новые фото.

На снимке, который Лилия сегодня опубликовала, девушка гуляла по зимнему городу. Невеста Мурата была в теплой одежде, хотя и не застегивалась. Волосы красотка собрала в хвост, а в руке держала черную сумочку.

Фанаты поставили сотни, включая самого Мурата, лайков и написали комментарии:

"Пупс", "Красотка, счастья и здоровья вам".

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