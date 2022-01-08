Невеста бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала свои развлечения с подругой в ночном городе, поделившись новым фото в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, не так давно стало известно, что бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой девушке. Возлюбленную бизнесмена зовут Лилия и она не слишком публичная персона. Девушка живет в Киеве, работает визажистом и воспитывает маленькую дочь от предыдущих отношений.

В своем новом посте Лилия показала, как проводит время, когда рядом нат Мурата. Судя по фото, в один из праздничных вечеров девушка отправилась на каток со своей подругой. На снимке она держала в руках фото, на котором подруга во время катания на коньках облокотилась на нее.

Обе девушки счастливо улыбались на фоне елки и праздничных огоньков.

«С Новым годом и счастливого Рождества», - подписала снимок Лилия.

Комментариев девушка получила немного:

«Класс», «Моя отрада», -написали люди.

Отметим, что 31 декабря она поделилась новогодним фото с Налчаджиоглу. На фото пара позировала возле елки.

Напомним, экс-муж Лорак в бархатном костюме дал повод для обсуждений.

Как сообщала Politeka, у экс-мужа Ани Лорак Мурата появится еще один ребенок.

Также Politeka писала, что экс-муж Ани Лорак впечатлил развязным поведением с молодой невесте.