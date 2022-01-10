Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль, пишет Politeka.net. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор".
Сейчас певица активно занимается развитием своих соцсетей. В сторис Инстаграм Элина Иващенко рассказала, как вместе со своим парнем Олегом попала в неприятную ситуацию.
"Я вам сейчас расскажу увлекательную историю о том, как в это же время, вот здесь вот в лесу мы потерялись с Олегом", - поделилась певица.
По словам фаворитки Олега Винника, в этом лесу есть небольшой водопад, на который они хотели посмотреть. Пара шла вверх примерно 20 минут вглубь леса.
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"Мы не заметили, что село солнце, а в горах ничего не видно, ведь высокие деревья... Было очень темно, и мы заблудились в этом лесу... Я сейчас ходу вспоминаю, как это было ровно год назад, в мой день рождения, в то же самое время. Было темно и страшно, потому что, были какие-то странные звуки диких животных, совы", - рассказала певица.
К счастью, все завершилось удачно, и после такого опыта Элина Иващенко больше не хочет ходить в лес при сумерках.
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