27-летняя днепрянка Анна Неплях имеет много увлечений, пишет Politeka.net. Девушка любит писать картины, путешествовать, отдыхать с друзьями и заниматься спортом. Модель изучала языки, а также занимается саморазвитием, посещая различные тренинги.
Звезда мечтает создать собственный женский центр, где бы предоставлялась психологическая помощь, а также помогали развить творческие таланты и другое.
На ее странице много позитивных постов, и, кажется, девушка всегда радуется жизни, поэтому в Сети поинтересовались у красотки часто ли она плачет, и какие этому причины.
"Я еще та драма квин. Плачу, когда никто не видит и снимаю на камеру, чтоб более драматично было. Дела сердечные. Но чаще плачу на фильмах, спектаклях каких-то, роликах в интернете, песнях", - поделилась Анна Неплях.
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Отметим, Анна Неплях покинула проект "Холостяк" после седьмого выпуска. Модель слезно прокомментировала свой уход из шоу, назвав некоторых своих соперниц крысами.
Напомним, экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021"
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