Известная модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях начала активную светскую жизнь после того, как завершился конкурс красоты.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях в своих Instagram-сторис решила показать, как преобразилась после похода в салон и теперь радуется обновленному образу.

Очень часто Анна выставляет в сети разные моменты из жизни, рассказывает о себе и удивляет историями о том, что происходит в ее жизни после конкурса красоты. Девушка не говорит о личной жизни, акцентируя внимание на себе и своей внешности.

В этот раз она показала, почему может не краситься:

«Сделала коррекцию и окрашивание бровей, теперь можно не краситься», - Анна показала результаты преображения и порадовала видом.

Также Анна Неплях в своих Instagram-сторис ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни. Так Анна призналась, что сейчас у нее нет любимого человека и ее сердце свободно.

Также девушке задали вопрос: "Почему ты не замужем, такая красивая?". На это Неплях решила ответить с юмором. Она опубликовала фото, на котором сидит в ресторане с бокалом вина и радостной улыбкой, а ее руку держит молодой человек. "Он мог бы сделать мне предложение, но он тупо бросил меня", - шутливо подписала фотографию Анна.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в лосинах и шубе удивила снимком из лифта: "А пока давайте…".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях скопировала образ принцессы Дианы: "У меня желание было...".

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскритиковали из-за неудачного выступления: "Бахнула водочки".