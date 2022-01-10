Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях в своих Instagram-сторис решила показать, как преобразилась после похода в салон и теперь радуется обновленному образу.
Очень часто Анна выставляет в сети разные моменты из жизни, рассказывает о себе и удивляет историями о том, что происходит в ее жизни после конкурса красоты. Девушка не говорит о личной жизни, акцентируя внимание на себе и своей внешности.
В этот раз она показала, почему может не краситься:
«Сделала коррекцию и окрашивание бровей, теперь можно не краситься», - Анна показала результаты преображения и порадовала видом.
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Также Анна Неплях в своих Instagram-сторис ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни. Так Анна призналась, что сейчас у нее нет любимого человека и ее сердце свободно.
Также девушке задали вопрос: "Почему ты не замужем, такая красивая?". На это Неплях решила ответить с юмором. Она опубликовала фото, на котором сидит в ресторане с бокалом вина и радостной улыбкой, а ее руку держит молодой человек. "Он мог бы сделать мне предложение, но он тупо бросил меня", - шутливо подписала фотографию Анна.
Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в лосинах и шубе удивила снимком из лифта: "А пока давайте…".
Как сообщала Politeka, "Мисс Украина Вселенная" Неплях скопировала образ принцессы Дианы: "У меня желание было...".
Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях раскритиковали из-за неудачного выступления: "Бахнула водочки".