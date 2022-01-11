Надежда Мейхер не только популярная артистка, но также уже много лет занимается развитием собственного бренда одежды, передает Politeka.net.
Артистка часто в своем Инстаграм появляется в одежде, которую создала сама. В этот раз красотка решила удивить образом, добавив ему некой "перчинки" - звезда позировала с рожками на голове.
"В творческом процессе нет границ…))", - написала Надежда Мейхер.
За три часа публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.
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"Это очень стильный и очаровательный лук..! 🍀🎩👌", "Лучшая из лучших", "Богиня Любви И Красоты", "Надежда,вы яркая и талантливая личность, фотосессия удалась", "Вы как Малефисента. Очень крутые фотографии у вас получились. Красивая, манящая и очень се**уальная", "Вы правы! А взгляд у Вас явно демонический. Перевоплощение 100%", - написали пользователи Сети.
Отметим, Надежда Мейхер весной 2016 года выпустила первую капсульную коллекцию своей дизайнерской одежды, и с тех продолжила развиваться в этом направлении.
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